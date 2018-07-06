В Николаеве отключили газ в семи домах – нардеп Ильюк призвал возобновить газоснабжение и ждет реакции от депутатов горсовета

Артем Ильюк В микрорайоне Николаева Кульбакино в четверг вечером, 5 июля, из-за долгов некоторых граждан от газоснабжения отключили семь домов – нардеп Артем Ильюк призвал «Николаевгаз» немедленно восстановить газаоснабжение во все квартиры, а также обратился к депутатам горсовета оперативно решить эту проблему на сессии.

Об этом сообщили в пресс-службе народного депутата Украины, председателя Николаевской областной организации партии «Відродження» Артема Ильюка.

«Возмущен тем, что в микрорайоне Кульбакино целых семь домов остались без газа! На это обязательно будет мое депутатское реагирование! Но и депутаты городского совета должны, наконец-то, начать оперативно реагировать на происходящее в Николаеве! Предлагаю им созвать внеочередную сессию, собраться и сделать открытое обращение к собственникам ПАО «Николаевгаз» с требованием вмешаться в работу своего предприятия и его подразделений с целью прекращения преступной практики по отключению от потребления газа наших добропорядочных горожан! Помимо этого, обратиться во все компетентные органы, чтобы они проверили такие действия «Николаевгаза». Подчеркну, что сделать это необходимо открыто и решением Николаевского городского совета! Горожане не должны оставаться без газа в своих квартирах, потому я требую немедленно вернуть газоснабжение в дома микрорайона Кульбакино», – заявил нардеп Ильюк.

Напомним, 18 июня жильцы дома в центре Николаева возмутились, что в их подъезде отключили газ.