На Николаевщине следователя полиции наказали штрафом в ₴25 тысяч за взятку для закрытия уголовного дела

Суд признал виновным во взяточничестве следователя Новоодеского отдела полиции и наказал его штрафом в 25 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Новоодеского районного суда Николаевской области.

Как известно, следователя полиции Александра Батарина задержали на взятке в Новой Одессе 23 октября 2017 года. Полицейский вымогал от жителя Новоодесского района 12 тысяч гривен за непривлечение к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. Позже полицейский уменьшил требуемую сумму до 9 тысяч гривен и его задержали во время получения денег.

Согласно материалам, следователь 13 октября в своем служебном кабинете пообещал гражданке за 12 тысяч гривен повлиять на временно исполняющего обязанности начальника Новоодеского отдела полиции, чтобы не регистрировать уголовное производство по факту предоставление его собеседницей заведомо ложных показаний в другом уголовном производстве и, соответственно, чтобы женщину в дальнейшем не привлекли к ответственности.

18 октября следователь в парке сообщил женщине, что готов повлиять на своего начальника за меньшую сумму – 9 тысяч гривен, а через пять дней на том же месте получил требуемые деньги. В этот же момент следователя полиции задержали.

Изначально задержанному сообщили в подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»). Обвинительный акт направили в суд уже с другой квалификацией – по части 2 статьи 369-2 УК Украины («Злоупотребление влиянием»).

Сам обвиняемый в суде подтвердил обстоятельства, описанные в обвинительном акте, и признал себя виновным в инкриминируемом преступлении.

Суд учел также характеристику обвиняемого, отсутствие у него судимостей, а также «добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокое профессиональное мастерство» во время службы в полиции, поэтому пришел к выводу, что для обвиняемого достаточно наказания без изоляции от общества.

В итоге судья Валерия Баранкевич признала обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 369-2 УК Украины и наказала штрафом в 25 тысяч гривен. Кроме того суд лишил осужденного права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года.

Напомним, 11 июня в Баштанском районе спецподразделение К управления СБУ в Николаевской области и военная прокуратура 11 июня задержали начальника и сотрудника сектора реагирования патрульной полиции Баштанского отдела полиции. Как сообщали в пресс-службе военной прокуратуры, лейтенант и старший сержант полиции за не направление гражданина в медицинское учреждение для освидетельствования и не составление безосновательного административного протокола, требовали от него неправомерную выгоду в сумме 8 тысяч гривен.