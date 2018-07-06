В Запорожской области мужчина бросил гранату в зал игровых автоматов

В ночь на 6 июня в центре Бердянска Запорожской области неизвестный мужчина пытался взорвать зал игровых автоматов, бросив туда гранату.

Об этом сообщает местный сайт pro.berdyansk.

Инцидент произошел около часу ночи.

«По имеющейся у нас информации, мужчина на вид лет 30 пытался взорвать зал игровых автоматов. Как сообщают очевидцы, злоумышленник кинул в помещение какой-то предмет похожий на гранату и убежал», - говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан полицией. Никто из сотрудников и посетителей данного заведения не обратился за медицинской помощью. Другие подробности происшествия выясняются.

Напомним, на Черкасчине неизвестный кинул «коктейль Молотова» в зал игровых автоматов, есть погибший и пострадавшие.