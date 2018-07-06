В столице Грузии неизвестные стреляли в зятя президента страны

В зятя президента Грузии Миндия Гогочури снова стреляли в Тбилиси. С ранениями в ногу он госпитализирован.

Об этом сообщает Грузия Онлайн.

По данным журналистов, он получил четыре пулевых ранения в области бедра и голени, все они сквозные. В Республиканской больнице ему провели операцию.

По информации врача, состояние пациента стабильное. Опросить его можно будет после того, как он будет переведен из реанимации в палату.

В МВД в связи с произошедшим начали следствие по 117-й статье УК Грузии – "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

До сих пор не известно, кто стрелял в зятя президента. Не сообщается и о задержанных. По словам врачей, несмотря на то, что Гогочури контактен, его состояние пока не позволяет произвести допрос.

Миндия Гогочури женат на падчерице Георгия Маргвелашвили – дочери первой леди Грузии Маки Чичуа от первого брака. Георгий Маргвелашвили и Мака Чичуа, которые женаты вторым браком, имеют от первых браков старших дочерей. Они обе замужем.

Напомним, ранее из-за масштабных акций протеста премьер-министр Грузии ушел в отставку.