Спустя 23 года в Японии казнили основателя секты «Аум Синрике», устроившей теракт в метро

Министерство юстиции Японии объявило о казни основателя и шести высокопоставленных членов религиозной секты «Аум Синрике».

Об этом сообщает «Сноб».

63-летнего Секо Асахара, чье настоящее имя Тизуо Мацумото, приговорили к смертной казни за теракт в метро Токио в 1995 году и другие преступления, в результате которых погибло 29 человек.

Жертвы преступлений и их семьи поддержали смертную казнь. По данным издания, некоторые заявили, что Япония потеряла возможность услышать версию Мацумото о совершенных преступлениях, так как он после ареста отказался разговаривать.

Все казненные имели отношение к производству газа зарин, разработке химического оружия, а также к покупке вооружения. Один из них был в организации военным министром. В 1993 году он руководил строительством завода по производству зарина. В начале 1990-х был частым гостем в отделениях «Аум Синрике» в России – он покупал и доставлял в Японию автоматы Калашникова и вертолет Ми-8.

Сёко Асахара организовал «Аум Синрике» в 1987 году. Ее численность по разным данным достигала от 30 до 50 тысяч человек. В 1994 году адепты распылили нервно-паралитический газ зарин в городе Мацумото. Тогда погибли семь человек. В марте следующего года распылили зарин в токийском метро. Число пострадавших исчислялось шестью тысячами человек. Мацумото нашли спустя два месяца после происшествия в бункере «Аум Синрике». Всего полиция арестовала около 30 руководителей организации, 13 из них, в том числе и Секо Асахаре, вынесли смертные приговоры, которые до сегодняшнего дня не были приведены в исполнение. Одной из причин отсрочки наказания стало то, что до 2012 года трое руководителей секты были в бегах. При их поимке требовались свидетельства их соратников.

Напомним, что в США спустя 40 лет задержали бывшего полицейского, который оказался серийным убийцей.