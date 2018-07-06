После трагедии на ровенском полигоне Порошенко временно запретил использование отдельных минометов на военных учениях

Президент Украины Петр Порошенко временно запретил использование отдельных минометов на военных учениях на время расследования взрыва на Ровенском полигоне.

Об этом глава государства заявил сегодня, 6 июля 2018 года.

Так, Порошенко прокомментировал взрыв на Ровенском полигоне, поручив министру обороны Степану Полтораку и глав Генштаба ВСУ Виктору Муженко срочно разобраться в причинах указанной трагедии и на следующей неделе доложить о ходе расследования.

- Даю поручение Степану Полтораку и Виктору Муженко на учениях до завершения расследования указанные минометы (речь идет о минометах, вроде того, что разорвался сегодня на Ровенском полигоне - ПН) не применять. Доложить мне в конце следующей недели первые результаты расследования, - заявил он.

Напомним, 6 июля на Ровенском военном полигоне произошел разрыв миномета. В результате взрыва погибли 3 военных, которые находились вблизи него, еще 9 военных получили ранения. Как сообщили в Минобороны, на данный момент основной версией причины трагедии является нарушение мер безопасности.

Отметим, что 25 июля 2016 года на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области во время стрельб разорвался 120-миллиметровый миномет. В результате взрыва погиб один боец ВСУ, а еще 10 получили ранения. В ГПУ заявили, что основной версией причины трагедии на николаевском полигоне «Широкий Лан» является техническое несоответствие боеприпасов установленным нормативам - во время стрельб использовались мины 1975 года выпуска и детонатор 1960 года выпуска.