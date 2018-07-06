В Италии задержали яхту с 70 мигрантами, которая вышла из порта на Николаевщине

В районе порта Кротоне в Италии задержали яхту, которая вышла из порта в Николаевской области и перевозила мигрантов из Турции.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Украинские пограничники получили информацию о возможном участии граждан Украины в незаконных действиях по перемещению мигрантов морским путем и предупредили европейских коллег. Судя по сообщению, яхта последовала из николаевского порта в Турцию, где взяла на борт мигрантов и последовала в Италию.

«3 июля в районе порта Кротоне итальянские правоохранители обнаружили яхту с незаконными мигрантами. На борту судна находился 71 гражданин, в том числе 8 женщин и 15 детей, которых переправляли из Турции. Схема переправки не изменилась. Плавсредство, как и в прошлый раз, было под флагом Германии, хотя реально выходило из порта Николаевщины под флагом Украины», - сообщили украинские пограничники.

Напомним, что ранее мэр Николаева попросил вернуть на родину николаевского моряка, незаконно оказавшегося в нигерийской тюрьме.