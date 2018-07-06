В Киеве радикалы сорвали собрание пророссийской партии, организаторы которой стоят за покушением на Бабченко

В пятницу, 6 июля, националисты из С14 сорвала в Киеве собрание пророссийской партии «Розумна сила», руководство которой, по данным СБУ, стоит за попыткой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом у себя в Facebook рассказали сами националисты.

Кроме того, в Сети обнародовано видео срыва сепаратистского мероприятия.

«Сорвали шабаш пророссийской партии «Розумна сила». Заместитель главы Александр Савченко получил справедливое вознаграждение за свою деятельность», - сообщили в С14.

Отметим, что ранее в Службе безопасности Украины сообщили, что организаторы покушения на Бабченко причастны также к финансированию Россией партии «Розумна сила». Об этом свидетельствую переговоры подозреваемых в организации попытки убийства журналиста.

- У них есть партия, с которой они работают, я дам тебе почитать и ты поймешь... У них здесь есть партия «Розумна сила» называется. Они ее финансируют. Деньги он мне передает, а я им передаю, - говорится в расшифровке записи.

Напомним, ранее в Харькове в горсовете произошла потасовка между националистами и охраной – в ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ. Позже в Харькове националисты бросили в мусорный бак заместителя Кернеса.