Подробности истории контрабандистов, вышедших из николаевского порта – они пересекли три моря на «забитой» мигрантами яхте

Итальянские пограничники задержали двух граждан Украины, которые пытались незаконно переправить на Аппенинский полуостров 71 мигранта.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Азово-Черноморском региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

Ранее сообщалось, что эту яхту, вышедшую из порта в Николаевской области, задержали в порту Кротоне, она была буквально доверху «набита» людьми.

Скорее всего, что задержанным украинцам придется отвечать за нелегальную перевозку мигрантов перед итальянским законодательством. Украинские пограничники ждут, пока итальянские коллеги передадут им материалы по делу, и тогда будет решаться вопрос о расследовании этого преступления и в Украине. Являются ли задержанные украинцы жителями Николаевской области – в пограничной службе не уточняют.

На данный момент известно, что мигранты являются курдами. По предварительной информации, украинские контрабандисты вышли из порта в Николаевской области (название порта пограничники не говорят из соображений секретности), в море сменили флаг, подобрали мигрантов в Турции (также не сообщается, где именно) и направились в Италию. Т.е. контрабандисты сначала пересекли Черное море, а затем уже на загруженном судне пересекли Мраморное, Эгейское и Ионическое моря.

На парусной яхте уместилось 73 человека – 15 детей, 8 женщин, 50 мужчин (все перечисленные – мигранты) и два контрабандиста.

По предварительным данным, длина яхты около 8 метров. Судя по параметрам аналогичных яхт, ее ширина может быть около 2,5-3 метров, на ней предусмотрено до 5 спальных мест. Водоизмещение может быть около 2 тонн.

В погранслужбе уточнили, что эту яхту на перевозке поймали впервые, но ранее задерживали другую яхту, которая провернула такую же схему, но выходила из порта в Херсонской области.

Отметим, что это не первый раз, когда граждан Украины ловят на перевозке мигрантов в Италию. В течение 2014-2016 годов на территории Италии были задержаны и арестованы около 40 граждан Украины по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов. Стоимость перевозки одного мигранта обычно составляет немалую сумму – например, в 2015 году она оценивалась в 4 тысячи евро.