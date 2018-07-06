В Коблево на взятке задержан замначальника Укртрансбезопасности Николаевщины

Леонид Костенко В пятницу, 6 июля, в Коблево оперативники управления защиты экономики ДЗЭ Нацполиции совместно со следователями СУ ГУНП в Николаевской области при получении взятки задержали заместителя начальника управления Укртрансбезопасности области - начальника отдела государственного контроля и надзора за безопасностью на наземном транспорте Леонида Костенко.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в военной прокуратуре Южного региона.

По словам собеседника издания, сумма неправомерной выгоды составляла 80 тысяч гривен. Посредником при передаче денег выступил адвокат, который также задержан сотрудниками полиции в селе Красное. Именно адвокат по указанию Костенко забирал деньги у предпринимателя. Сам же Костенко был задержан в Коблево на посту.

По имеющейся информации, Костенко вымогал деньги у перевозчика за невмешательство в его деятельность.

По данному факту военной прокуратурой открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки»).

Обновлено 15:18 По информации военной прокуратуры, задержанный чиновник «требовал от представителя предприятия, занимающегося пассажирскими перевозками, неправомерную выгоду в размере 40 тысяч гривен за не составление протоколов о совершении административных правонарушениях и не препятствование осуществлению предпринимательской деятельности в будущем».

Чиновник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Военная прокуратура Николаевского гарнизона планирует сообщить задержанному о подозрениив совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется СУ ГУНП в Николаевской области.

Справка

Леонид Костенко. С 12.08.2014 по 12.11.2016 занимал должность начальника управление Уктрансбезопасности в Николаевской области.

Согласно декларации о доходах, Леонид Костенко с 2006 года владеет квартирой 58,5 кв.м. в Луганске. В 2017 году он заработал 190 тысяч гривен заработной платы.