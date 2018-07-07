Скотланд-Ярд устраивает система распознавания лиц, которая ошибается в 98% случаев

Главу полиции Лондона вполне устраивает автоматизированная система распознавания лиц (AFR), несмотря на юридические проблемы и общественную критику в том, что технология почти всегда ошибается.

Об этом сообщает «Itc.ua» со ссылкой на ресурс «The Register».

Комиссар столичной полиции Крессида Дик заявила, что она не ожидает большого количества арестов в связи с использованием системы распознавания лиц, как предполагает общественность. Лондонская полиция – одна из немногих, кто на текущий момент тестирует эту технологию во время проведения публичных мероприятий: концертов, фестивалей и футбольных матчей.

В то время как распознавание лиц хорошо себя показывает в контролируемых условиях, например, на пунктах пропуска, в обычной среде AFR не всегда срабатывает так, как надо. Согласно опубликованным данным, технология ошибается в 98% случаев, то есть практически все совпадения относятся к невиновным людям. В двух случаях, когда AFR распознала корректно, один человек находился в уже недействительном списке подозреваемых, а второй оказался психически больным. Тем не менее, представители Скотланд-Ярда утверждают, что система постоянно контролируется сотрудниками, и ложных арестов за всё это время не было.

Организация Big Brother Watch предупреждает, что технология распознавания лиц была задействована без надлежащего контроля или предварительных публичных обсуждений. Её дальнейшее использование может превратить все общественные места в биометрические контрольно-пропускные пункты.

Подобные опасения зачастую озвучиваются и в США, где технологии распознавания лиц, используемые в системах Amazon Rekognition, продаются правоохранительным органам по всей стране. Есть ещё одна проблема, связанная с AFR – это права человека на неприкосновенность личной жизни и свободу выражения, которые остаются под большим вопросом.

Напомним, что в Китае система видеонаблюдения нашла в 50-тысячной толпе разыскиваемого мужчину.