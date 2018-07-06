Галициновского сельского голову будут судить из-за невыполненного ремонта системы водоснабжения стоимостью ₴800 тысяч

Фото - иллюстрация Прокуратура Николаевской области направила в суд обвинительный акт в отношении Галициновского сельского главы, директора общества с ограниченной ответственностью и местного предпринимателя, которые завладели бюджетными средствами в сумме более 800 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Согласно данным досудебного расследования, в течение июля-октября 2017 Галициновский сельской голова с директором общества, а также одним из местных предпринимателей заключил шесть договоров по текущему ремонту системы водоснабжения в селе Лиманы Витовского района, на основании которых в дальнейшем составлены акты, которые утверждают, что работы выполнены в полном размере, в связи с чем за счет средств бюджета по поручению сельского головы подрядчикам незаконно перечислено свыше 800 тысяч гривен.

При этом жителям Галициновской ОТГ так и не провели систему водоснабжения, поскольку работы фактически не выполнены.

Действия указанных лиц квалифицированы по части 5 статьи 191, части 2 статьи 364, части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины («Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для другого юридического лица использования должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом общественным интересам, а также выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов»).

В ходе досудебного расследования на имущество и денежные средства подозреваемых наложен арест.

Отметим, что сельским главой является Иван Назар. Кроме того, речь идет о подрядчике ООО «Единые коммунальные системы. Согласно данным OpenDataBot, директором «ЕКС» является Криворучко Иванна.

Напомним, что ранее депутаты Галициновской ОТГ заявили, что сельской глава Иван Назар оказывает давление на депутатов сельсоветов и распоряжается бюджетными средствами по своему усмотрению без учета голосований на сессиях.