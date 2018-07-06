В Киеве задержали подозреваемого в убийстве главы криминальной разведки местной полиции, - СМИ

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Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в убийстве полковника полиции Дмитрия Глушака в Киеве.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Других подробностей агентство не сообщает. Накануне в официальных заявлениях полиции была информация о двух убийцах.

Напомним, убийство произошло днем 5 июля в Шевченковском районе Киева. Сотрудник аппарата Нацполиции Дмитрий Глушак был найден мертвым в автомобиле неподалеку от места работы. Одна из основных версий преступление - убийство из корыстных мотивов.

Роман Свиридов

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