Главу киевской криминальной разведки могли застрелить из-за 100-граммовой золотой цепочки

Начальник Национальной полиции Сергей Князев подтвердил задержание подозреваемого в убийстве, однако в ведомстве мотив преступления не разглашают.

Об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции Украины.

Как известно, убийство произошло днем 5 июля в Шевченковском районе Киева. Сотрудник аппарата Нацполиции Дмитрий Глушак был найден мертвым в автомобиле неподалеку от места работы. Одна из основных версий преступление - убийство из корыстных мотивов. 6 июля в СМИ появилась информация о задержании злоумышленника.

«Это гражданин Украины, пять раз судимый за корыстные и насильственные преступления. Сейчас следователи с ним работают, проводят допрос, осуществляют другие следственные действия, которые помогут получить вещественные доказательства и орудие убийства. Мотив осуществленного убийства нам известен, но разглашать это до завершения следственных действий не имею права», - сказал Князев.

В это же время издание «Левый Берег» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что подозреваемый в прошлом году вышел из тюрьмы, где отбывал срок за мошенничество.

«С Глушаком он знаком не был, а вышел на него через интернет-барахолку, где полицейский выставил на продажу золотую цепочку весом 100 грамм. Преступник выглядел прилично, в пиджаке и с портфелем, так что Глушак пустил его в машину и согласился отъехать в соседний двор - якобы для проверки качества золота», – отмечает «Левый берег».

Там убийца достал пистолет ТТ и застрелил полицейского. Цепочку он сразу понес в ломбард. Преступника вычислили в течение нескольких часов по записям камер видеонаблюдения и мобильному трафику.

Напомним, что заместитель начальника Главного следственного управления полиции Киева Александр Пивовар сообщил, что рассматривается версия об ограблении.