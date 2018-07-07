На Николаевщине 22-летний хулиган разбил стекло в полицейском автомобиле

В Очаковском районе Николаевской области сотрудники полиции задержали 22-летнего местного жителя, который разбил стекло в полицейском автомобиле.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

В ведомстве отметили, что в Николаевское отделение Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области от местных жителей одного из сел района поступило сообщение о том, что двое мужчин совершают хулиганские действия.

«Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции, прибыв по указанному адресу в село Ивановка, пытались успокоить двух хулиганов, между которыми произошла драка, но мужчины не реагировали на замечания, а наоборот, высказывались нецензурной бранью в сторону правоохранителей. Впоследствии один из хулиганов напал на правоохранителей и ударил служебный автомобиль, выбив в нем стекло», – говорится в сообщении.

22-летнего мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

По согласованию с прокуратурой ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 УК Украины («Хулиганство»), что наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее в своем блоге на «Преступности.НЕТ» гендиректор ИА «Украинская Медиа Группа» Артем Дыбленко рассказал, что 12 июня в Николаеве случился конфликт с участием сына судьи Корабельного райсуда Елены Куртулановой. Водитель «Chevrolet» на проспекте Центральном якобы зацепил велосипедиста Константина Кутурланова, когда поворачивал в сторону парковочного кармана. Водитель принес свои извинения велосипедисту, но последний лишь обматерил мужчину в ответ и с ноги ударил дверь автомобиля, нанеся ему механические повреждения.

Тогда сотрудники полиции не увидели состава преступления в действиях Кутурланова.

Позже, после вмешательства прокуратуры, в отношении сына главы Корабельного райсуда открыли уголовное производство за порчу чужого автомобиля.