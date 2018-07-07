«Метадон, амфетамин, опиум»: СБУ задержала работника Черниговского СИЗО, который передавал арестованным наркотики

Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли канал поставки наркотических и психотропных веществ в следственный изолятор Чернигова.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что инспектор отдела режима и охраны СИЗО, имея беспрепятственный доступ к осужденным, систематически проносил на режимную территорию и передавал заключенным наркотики и психотропные вещества. Деньги за эту «услугу» работник пенитенциарного учреждения получал от родственников наркозависимых задержанных. Оплата осуществлялась как наличными, так и из-за перевода средств на банковскую карточку.

Оперативники СБ Украины задержали злоумышленника при попытке заноса на территорию исправительного учреждения очередной «передачи» с метадоном, амфетамином, опием ацетилированным и каннабисом.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Во время досудебного следствия устанавливаются другие лица, возможно причастные к функционированию передачи наркотиков в СИЗО. Операция по разоблачению и задержанию злоумышленника проводилась совместно с оперативниками СИЗО под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, что ранее на территории Николаевского СИЗО СБУ провела масштабные обыски – в камерах нашли запрещенные предметы, а в кабинете начальника изолятора обнаружили талоны на значительный объем топлива. После этого начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. В СБУ заявили, что начальник Николаевского следственного изолятора собирал систематические взятки от криминальных авторитетов. Судья Центрального районного суда Галина Подзигун избрала Цыбуле меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.