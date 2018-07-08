В Харькове в мусоропроводе обнаружили мумифицированное тело женщины

В Харькове в мусоропроводе многоэтажки обнаружили труп женщины.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Московского отдела полиции 3 июля.

На месте следственно-оперативная группа обнаружила тело женщины в состоянии гнилостных изменений и частичной мумификации, сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 («Убийство») Уголовного кодекса Украины. Тело женщины направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшей и обстоятельства ее смерти.

Напомним, что в Николаеве 26 февраля на спецлинию «102» поступило сообщение от жителей дома №11 по проспекту Центральному, что их одинокая соседка уже неделю не выходит из квартиры. Чтобы спасти 77-летнюю женщину, полицейские вызвали сотрудников ГСЧС, которые помогли им попасть в дом. В одной из комнат среди мусора на полу сидела домовладелица. Пенсионерка не могла самостоятельно встать и находилась в беспомощном состоянии. Для спасения женщины патрульные вызвали скорую помощь а, осмотрев другие комнаты, увидели на кровати мумифицированное тело матери пенсионерки. Позже полиция опубликовала видео из этой квартиры.