В Киеве суд арестовал подозреваемого в убийстве главы столичной криминальной разведки без залога

Фото с места преступления Шевченковский районный суд Киева арестовал подозреваемого в убийстве начальника криминальной полиции ГУ НП Киева Дмитрия Глушака.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на спикера Нацполиции Ярослава Тракало.

Как известно, убийство произошло днем 5 июля в Шевченковском районе Киева. Сотрудник аппарата Нацполиции Дмитрий Глушак был найден мертвым в автомобиле неподалеку от места работы. Одна из основных версий преступление - убийство из корыстных мотивов. 6 июля в СМИ появилась информация о задержании злоумышленника. Начальник Национальной полиции Сергей Князев подтвердил задержание подозреваемого в убийстве, однако в ведомстве мотив преступления не разглашают. Подозреваемый был задержан на территории Киевской области. Первоочередными следственными действиями установлено и изъято оружие, из которого, вероятно, совершено убийство.

В субботу, 7 июля, прокуратура Киева сообщила подозреваемому в убийстве о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктом 6 части 2 статьи 115 («Умышленное причинение смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений»), и частью 4 статьи 187 («Нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием») Уголовного Кодекса Украины.

Судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения и арестовал подозреваемого на два месяца без возможности внесения залога.

Напомним, что Глушака могли застрелить из-за 100-граммовой золотой цепочки.