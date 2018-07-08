«Начал ей угрожать»: На Львовщине 13-летняя девочка зарезала пьяного отца

В городе Дрогобыч 13-летняя девочка, защищаясь от пьяного отца, нанесла ему смертельное ножевое ранение.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Информация об инциденте поступила в Дрогобычский отдел полиции 7 июля в 02:00.

«На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что между 35-летним жителем райцентра и его 13-летней дочерью возник бытовой конфликт. Отец, который находился в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать девочке. Защищаясь, она нанесла мужчине проникающее ножевое ранение в шею, что и привело к смерти,» – сообщил начальник Дрогобычского отдела полиции полковник полиции Андрей Билас.

Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Со школьницей работают психологи.

Напомним, что на Закарпатье женщина вместе со своим 17-летним сыном убили мужа и забетонировали его тело в колодце.