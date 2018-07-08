СБУ провела повторный обыск на ЮАЭС в рамках производства о закупке некачественного кабеля – задержан подрядчик

Сотрудники СБ Украины во взаимодействии с Дирекцией ГП «НАЭК «Энергоатом» блокировали в рамках реализации комплекса мер по защите критической инфраструктуры государства в сфере атомной энергетики, использования некачественного оборудования на предприятии «Южно-Украинская АЭС».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица предприятия создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на «Южно-Украинская АЭС». Следствие задокументировало, что чиновники сознательно закупили контрафактное электрооборудование для систем важных для безопасности функционирования атомной электростанции», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время досудебного расследования правоохранители задокументировали факт поставки и установки силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотренного действующими нормами, правилами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности.

«По материалам СБ Украины, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, ГП «НАЭК «Энергоатом» и руководство ОП «Южно-Украинская АЭС» принимают неотложные меры по демонтажу и замене контрафактного оборудования. СБ Украины совместно с Национальной полицией Украины реализуют комплекс неотложных следственных действий по установлению всех обстоятельств совершения преступления с целью привлечения всех виновных лиц к уголовной ответственности», – добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что по информации «Преступности.НЕТ» от собственных источников в прокуратуре Николаевской области, это повторные следственные действия. Как известно, накануне СБУ уже проводила масштабные обыски в рамках уголовного производства по закупке кабеля противопожарной системы, который не соответствует требуемым стандартам и нормам, что могло привести к масштабной техногенной катастрофе.

Нынешние же обыски связаны с тем, что ЮАЭС после выявления факта закупки и использования некачественного кабеля провела испытания, которые показали, что кабель не соответствует требованиям и нормам. После этого руководством станции было принято решение направить претензию подрядчику, чтобы тот демонтировал некачественный кабель и поставил на станцию качественный, соответствующий требованиям кабель. При этом должностными лицами не была уведомлена СБУ и планируемых работах по демонтажу и замене кабеля.

В итоге в пятницу, 6 июля, на территории ЮАЭС сотрудники СБУ начали проведение следственный действий с целью изъять образцы некачественного кабеля. Обыск длился немного больше суток.

В результате был задержан директор ЧП «Калимера», он доставлен в ИВС. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления за ч. 5 ст. 195 УКУ («Угроза уничтожения имущества»).

Справка

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, ЧП ПКФ «Калимера» зарегистрировано в Южноукраинске в 1994 году. Директор фирмы Александр Унтилов.