Ну Луганщине задержали банду контрабандистов, пытавшихся перенести в «ЛНР» 48 ящиков товаров пищевой промышленности

На КПВВ «Станица Луганская» задержали группу из восьми человек, которые помогали женщине перенести через пункт пропуска на оккупированную территорию 48 коробок с изделиями, которые используются в пищевой промышленности.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Для совершения противоправных действий гражданка привлекла восемь граждан, которые в пешем порядке переносили через КПВВ необходимый груз. В общем женщина хотела переместить на оккупированную территорию 48 коробок с изделиями, которые используются в пищевой промышленности на общую сумму 1,7 млн гриве», - говорится в сообщении.

Что конкретно находилось в ящиках, военные не сообщают.

В отношении женщины сотрудники Государственной фискальной службы составили протокол по ст. 204-3 КУоАП из-за того, что объем перемещенных товаров превысил нормы, определенные приказом Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до 3400 гривен. Товар изъят до принятия решения в суде.

Напомним, на Донбассе СБУ задержала двух мужчин, пытавшихся перевезти боевикам крупную сумму денег.