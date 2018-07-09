В США после перестрелки с полицией погиб игрок российского баскетбольного клуба

В Лос-Анджелесе вечером 6 июля после перестрелки с местной полицией погиб 27-летний баскетболист Тайлер Ханикатт, который выступал за российский клуб «Химки».

Об этом сообщает ESPN.

Правоохранителей вызвала мать погибшего из-за неадекватного поведения сына. После приезда полиции баскетболист забаррикадировался в доме и начал стрелять, полицейские открыли ответный огонь.

После нескольких часов безуспешных переговоров в дом Ханикатта ворвались бойцы спецназа, которые обнаружили внутри мертвое тело спортсмена. По предварительной информации, он совершил самоубийство.

По словам школьного тренера Ханикатта, он испытывал проблемы с адаптацией в России, сообщает Los Angeles Times.

Информацию о смерти баскетболиста также подтвердил официальный сайт «Химок».