После разрыва миномета на полигон трое раненых в тяжелом состоянии, военный из Николаева и еще пятеро – в удовлетворительном

Трое военнослужащих, получивших ранения на Ровенском полигоне, до сих пор находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще шестеро, в том числе и николаевец, – в удовлетворительном. Их прооперировали.

Об этом сообщили во Львовском военном госпитале, передает ТСН.

Двое закарпатцев и один боец ​​из Днепропетровской области находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Они перенесли многочасовые операции. Нейрохирурги, сосудистые хирурги и офтальмологи изъяли из тел раненых осколки. Некоторые из них размещались вблизи важных органов и угрожали жизни бойцов, сейчас эта угроза миновала. Однако впереди военным предстоит длительное лечение.

«Оперативные вмешательства были на черепе, на головном мозге, в участках у кровеносных сосудов, которые являются жизненно важными для организма. Некоторым из них будут проведены еще другие оперативные вмешательства, потому что есть определенные моменты, которые мы не смогли и нельзя делать все в один момент», - объясняет начальник военно-медицинского клинического центра Западного региона Иван Гайда.

Он также рассказал: офицера и еще пятерых солдат прооперировали в военном госпитале в Киеве. С тел пострадавших достали десятки осколков, их состояние сейчас медики оценивают как удовлетворительное. Впрочем, по меньшей мере неделю они будут находиться в стационаре. Речь идет о военных из Ужгорода, Николаева, Тернопольской области и Кропивницкого. Самому младшему из них - 24 года, самому старшему - 42.

«Это поверхностные осколки - надбровный участок в одного парня, конечности. У еще одного спина иссеченная осколками, где-то в мягких тканях они есть. Ну и еще у одного - травматическая ампутация мизинца», - рассказал заместитель руководителя Ровенского военного госпиталя Валерий Чернобривець.

Сейчас с военными в госпитале работают следователи, которые выясняют причины взрыва миномета.

Напомним, 6 июля на Ровенском военном полигоне произошел разрыв миномета. В результате взрыва погибли 3 военных, которые находились вблизи него, еще 9 военных получили ранения. Как сообщили в Минобороны, на данный момент основной версией причины трагедии является нарушение мер безопасности.

Отметим, что 25 июля 2016 года на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области во время стрельб разорвался 120-миллиметровый миномет. В результате взрыва погиб один боец ВСУ, а еще 10 получили ранения. В ГПУ заявили, что основной версией причины трагедии на николаевском полигоне «Широкий Лан» является техническое несоответствие боеприпасов установленным нормативам - во время стрельб использовались мины 1975 года выпуска и детонатор 1960 года выпуска.