В Николаеве мотоциклист получил тяжелые травмы после столкновения с «КамАЗом»

В Николаеве в воскресенье, 8 июля, на Херсонском шоссе в результате столкновения с грузовиком «КамАЗ» пострадал мотоциклист.

Об этом сообщают «Новости-N».

Мотоциклист на «Yamaha» двиглася по Херсонскому шоссе, со стороны улицы Космонавтов, в направлении выезда из города. За железнодорожным переездом мотоциклист врезался в грузовик «КамАЗ», который двигался в попутном направлении и начало поворачивать налево, на заправку.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы, в частности, ногу в коленном суставе вывернуло на 90 градусов. «Скорая» увезла пострадавшего в БСМП и его состояние расценивается как тяжелое.

Напомним, в Николаеве в результате столкновения спортивного мотоцикла и мопеда госпитализировали четырех человек.