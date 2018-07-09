На Николаевщине мужчину за торговлю фальсифицированным топливом наказали ₴17 тысячами штрафа

В Новом Буге Николаевской области мужчину наказали штрафом в 17 тысяч гривен за незаконную торговлю сомнительным топливом.

Об этом свидетельствует приговор Новобугского районного суда Николаевской области.

Согласно материалам, обвиняемый работал как ФЛП «Зубенко» на складе ООО «Регион-Юг» кладовщиком на складе горюче-смазочных материалов. В середине января он приобрел в неустановленных лиц свыше 5500 литров дизельного топлива неизвестного происхождения на общую сумму около 95 тысяч гривен.

«В дальнейшем указанное дизельное топливо смешал с жидкостью неизвестного происхождения, которую нашел на вышеуказанной территории, с целью увеличения объема горючего, за что получил незаконно изготовленный подакцизный товар - фальсифицированное дизельное топливо в количестве примерно 6000 литров, которое хранил в металлической емкости объемом 10 000 литров по указанному адресу с целью сбыта за наличные средства без разрешительных документов на розничную торговлю горюче-смазочными материалами», – говорится в документе.

Следствие установило, что обвиняемый продавал сомнительное топливо по цене 23 гривны за литр и успел наторговать около 23 тысяч гривен.

13 марта на незаконной автозаправочной станции правоохранители провели обыск и выявили топливо, которое не соответствует Госстандартам Украины.

Действия обвиняемого орган досудебного расследования квалифицировал по части 1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное приобретение с целью сбыта, хранение с этой целью, а также сбыт незаконно изготовленных подакцизных товаров.

Позже обвиняемый пошел на сделку с прокурором и заключил договор о признании виновности – в этом же документе стороны согласовали и меру наказания.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 204 УК Украины и назначил согласованное сторонами наказание в виде 17 тысяч гривен штрафа. Также суд постановил уничтожить 5 тысяч литров изъятого у осужденного топлива.

Напомним, что в марте налоговики и пограничники отчитались о изъятии в Новом Буге 50 тонн контрабандного дизельного топлива.