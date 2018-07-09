Находящийся в розыске фигурант дела о топливных хищениях в Минобороны вернулся в Украину и добровольно пришел на допрос в НАБУ

Объявленный в международный розыск топ-менеджер «Трейд Коммодити» Владимир Гарькавый беспрепятственно вернулся в Украину и пришел свидетельствовать в НАБУ.

Об этом в Facebook сообщила адвокат Елена Сторожук.

По ее словам, адвокат и Гарькавый ждут детективов с 9 утра.

- Я, Гарькавый Владимир Витальевич, как и обещал ранее в интервью, прибыл 9 июля в НАБУ с целью показать, что я не прячусь, я готов сотрудничать со следствием для установления объективной истины в рамках уголовного производства открытого против нашей компании, - сказал менеджер.

Кроме того, Сторожук добавила к посту повестку Гарькавому в Соломенский районный суд Киева. В ней, в частности, говорится, что 10 августа, ему должны избирать меру пресечения. Обвинение требует содержания под стражей.

Гарькавый есть в базе розыска МВД, против него ведется дело по статье 191 ч.5 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По мнению НАБУ и САП, «Трейд Коммодити» причастна к преступной схеме по закупке топлива: следователи подозревают официального владельца и директора компании Вадима Майко и неформального руководителя Владимира Гарькавого.

По данным СМИ, подозреваемые в причастности к хищению должностные лица ООО «Трейд Коммодити» (Каменское) бежали.

В апреле Интерпол объявил в международный розыск Майко и Гарькавого.

11 октября детективы НАБУ и САП задержали замминистра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича за растрату более 149 млн грн госбюджета при закупках топлива для МОУ. Игорь Павловский арестован на 2 месяца. 12 октября НАБУ сообщило о подозрении еще 2 чиновникам Минобороны в растрате госсредств при закупке топлива.