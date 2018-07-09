На Виннитчине мужчина, убегая от полицейских, кинул в них гранату

В селе Флорино Бершадского района в Винницкой области в результате взрыва гранаты пострадал сотрудник полиции.

Об этом говорится в сообщении ГУ Нацполиции в Винницкой области.

Как сообщается, на железнодорожной станции неизвестный угрожал людям гранатой. Во время задержания злоумышленник бросил в сторону полицейских гранату.

«В результате ранения получил начальник группы Василий Ткач. Сейчас он находится в больнице», - говорится в сообщении.

Злоумышленник задержан, им оказался 42-летний местный житель, ранее судимый за кражу. При осмотре места происшествия взрывотехники и кинологи изъяли остатки гранаты, рычаг к запалу от гранаты УЗРГМ-2 и пластид весом около 100 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.348 УК Украины). Задержанному грозит от девяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Напомним, в Днепре квартирные воры при задержании взорвали гранаты, ранены 5 полицейских.