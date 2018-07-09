В Виннице СБУ и Генпрокуратура нагрянула с обысками в управление фискальной службы, задержан глава ведомства, - СМИ

Генпрокуратура и СБУ обыскивают Фискальную службу в Винницкой области.

Об этом сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, передает Украинская правда.

- Да, действительно проходят обыски. Проводит отдел «К» СБУ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры, — говорит Сарган.

В то же время подробностей о следственных действиях в прокуратуре на данный момент не сообщают.

По информации Depo.ua, обыски проводят правоохранители из Житомира, а начальник Фискальной службы в Винницкой области Руслан Осмоловский уже задержан.

При этом пресс-служба Фискальной службы отрицает информацию об обысках.

«Не происходит никакого обыска, ни одного постороннего лица или работника другого ведомства у нас в помещении нет. Люди работают, все в штатном режиме», — говорят в ведомстве.

Напомним, ранее Гройсман обвинил силовиков в подготовке провокаций против правительства.