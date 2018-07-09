В Харькове на вокзале полицейские развлекались избиением мужчины

В Харькове разгорелся скандал из-за видео, на котором сотрудники полиции издеваются над мужчиной.

Обнародованные в Сети кадры были сняты на городском вокзале, передает ТСН.

На них видно, как полицейские унижают мужчину и бьют его руками и ногами, в то время как сам потерпевший не смеет им сопротивляться.

Найти пострадавшего пока не удалось, однако в Нацполиции уже начали расследование инцидента, отстранив сотрудников, фигурировавших на видео.

Напомним, в Киеве патрульные подстрелили разыскиваемого мужчину, который с ножом кидался на прохожих.