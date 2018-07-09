Суд приговорил к 14 годам тюрьмы экс-офицера ВСУ, который работал на спецслужбы РФ и вербовал военнослужащих

Суд приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего заместителя военного комиссара, который работал на российские спецслужбы.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Сотрудники военной контрразведки СБУ установили, что майор запаса ВСУ с началом российской агрессии в 2014 году переехал на постоянное место жительства в Россию. Там он был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки.

«От своего куратора из ГУ ГШ Вооруженных сил России злоумышленник получил задание вернуться в Украину для вербовки военнослужащего ВСУ. Он должен был организовать сбор и передачу российской военной разведке сведений о проведении мобилизации сил АТО в Донецкой области, перечень, структуры и дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи в районе Мариуполя, состояние боевой и мобилизационной готовности войск оперативного командования «Запад», которые являются государственной тайной», – сказано в сообщении.

Предатель был задержан в октябре 2016 года в поселке Гоща Ровенской области при попытке получить от украинского военного за денежное вознаграждение секретные документы по боевой и мобилизационной готовности войск ОК «Запад».

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, а также лишил воинского звания «майор».

Напомним, ранее суд фактически отпустил россиянина-боевика «ЛНР» по «закону Савченко».