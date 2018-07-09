«Из-за долгов»: В Николаеве женщина украла у подруги ювелирные украшения и ценные монеты

В Николаеве женщина украла из дома своей подруги золотые украшения, царские монеты, после чего сдала в ломбард.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Потерпевшая обратилась в Заводский отдел полиции, сообщив, что из ее квартиры пропали золотые украшения - браслет, цепочка с крестиком, два кольца, серьги, а также две золотые царские монеты номиналом по пять рублей каждая. По словам женщины, ущерб составил 30 тысяч гривен.

Выяснилось, что кражу совершила 35-летняя подруга потерпевшей, которая призналась в содеянном и рассказала, что совершила преступление из-за долгов.

Как оказалось, женщина дружит с семьей заявительницы уже не один год, поэтому хорошо знала, где она прячет украшения. В тот день она пришла к подруге якобы присмотреть за детьми во время отсутствия хозяйки. В то время, когда дети играли в другой комнате, она достала из ящика все драгоценности и ушла.

Ювелирные изделия злоумышленница отнесла в ломбард. Вырученными средствами распорядилась по своему усмотрению.

Следователями расследуются материалы уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины («Кража»). Решается вопрос о сообщении женщине о подозрении.

Правоохранители изъяли краденые ювелирные изделия и вернули потерпевшей. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, что на Николаевщине женщина украла у подруги паспорт и отправилась оформлять кредит на ₴3 тысячи – суд отправил ее в тюрьму.