В Николаеве задержали подростка, подозреваемого в кражах из автомобилей

В Николаеве 17-летний парень обоснованно подозревается в кражах из автомобилей.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

В полицию поступили сообщения от владельцев автомобилей «Богдан» и «ГАЗель» о том, что неизвестный в ночное время проник в салон их машин, откуда украл имущество на общую сумму в 3,5 тысячи гривен.

Судя по опубликованным полицией фото, из машин украли телефон и куртку. Полицейские установили причастного к кражам – 17-летнего жителя Николаевской области.

«В обоих случаях автовладельцев подвела их неосмотрительность – не оборудовав свои автомобили сигнализацией, граждане оставили их у домов на ночь без присмотра. Этим и воспользовался вор, который повредил дверные замки и попал внутрь автомобилей. Краденые вещи он планировал на следующее утро отнести на рынок, чтобы продать, но не успел – его задержали оперативники», - отметили в полиции.

Сейчас следствие продолжается. Устанавливается причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям. Полицейские изъяли краденое и вернули законным владельцам. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что ранее николаевские дети залезли в закрывшийся супермаркет и пытались украсть металл.