В Николаеве пассажиры «маршрутки» никак не среагировали на «карманника», который пытался вытянуть кошелек у женщины

Утром во вторник, 10 июля, в Николаеве в маршрутном такси №56 мужчина пытался украсть у местной жительницы из сумки кошелек.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Около 9 часов утра женщина в «маршрутке» заметила, что рядом стоящий мужчина совершил попытку кражи кошелька из ее сумки. После этого она сообщила о произошедшем водителю, однако никаких действий с его стороны предпринято не было, и мужчина продолжил движение в общественном транспорте.

Также девушка отметила, что после того, как она начала возмущаться действиям мужчины, никто из людей, ехавших в «маршрутке», не вступился. Как пояснила потерпевшая, патрульную полицию она не вызвала, поскольку в тот момент растерялась.

Из особых примет - у мужчины на левой щеке глубокий шрам.

Напомним, что в центре Киева воры-карманники обокрали экс-министра экономики Терехина.