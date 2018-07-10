На Одесчине женщина бросила ребенка на подоконнике роддома и сбежала – девочка умерла

На Одесчине мать оставила новорожденного ребенка на подоконнике роддома и сбежала.

Об этом сообщает Подольский отдел полиции в Одесской области.

Врач городской больницы Подольска нашел ребенка на подоконнике в здании роддома. Девочка была завернут в пеленки и еле дышал. Медики начали проводить реанимационные мероприятия, но спасти новорожденную не смогли.

«Причину смерти установит судебно-медицинский эксперт после вскрытия, - сообщил начальник Подольского ОП Николай Песчанский. - Полицейские сразу начали розыск роженицы. Для оперативно-розыскных мероприятий была привлечена кинологическая служба пограничного отряда. В настоящее время мать ребенка найти не удалось. Полицейские обращаются к жителям Подольская, Подольского района и соседних Окнянского, Балтского, Захаровского районов за помощью: просим сообщать информацию о женщинах, которые имели явные признаки беременности, однако пока новорожденных детей не имеют. Это может пригодиться при поисках».

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства смерти младенца. По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 135 («Оставление в опасности») Уголовного кодекса Украины. За данное уголовное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, что в Николаеве 30-летняя женщина скрывала беременность и убила своего новорожденного ребенка. Его нашли в контейнере для бытового мусора по улице Крылова с признаками насильственной смерти. Позже стало известно, что судмедэксперт насчитал 21 колото-резанную рану на теле младенца - его закололи ножницами. В итоге судья Заводского райсуда Зинаида Сухаревич отправила подозреваемую под домашний арест в ночное время суток.