Генпрокуратура завершила расследование по делу Добкина, которого подозревают в незаконном завладении земельными участками

Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование по делу экс-мэра Харькова и действующего нардепа Михаила Добкина о незаконном завладении земельными участками.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Кроме Добкина подозреваемыми по делу проходят его экс-заместитель – директор Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений, бывший начальник управления земельных отношений Харьковского горсовета и представители обслуживающего кооператива и потребительского общества.

По словам Сарган, подозреваемые, «злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, действуя в интересах учредителей обслуживающего кооператива и потребительского общества, способствовали в пособничестве последним в незаконном завладении мошенническим путем земельными участками».

«Таким образом, представители обслуживающего кооператива и потребительского общества при пособничестве вышеупомянутых должностных лиц Харьковского городского совета, завладели земельными участками на территории г. Харькова общей площадью более 74 га», – отмечает пресс-секретарь генпрокурора.

Своими действиями экс-чиновники, по мнению следствия, «повлекли убытки территориальной общине Харькова на общую сумму более 230 млн грн».

Добкину и его вероятным сообщникам инкриминируют злоупотребление властью и мошенничество.

Сейчас материалы дела предоставлены их защите для ознакомления.

«После выполнения требований ст. 290 УПК Украины (Открытие материалов другой стороне – ПН) обвинительный акт в отношении указанных выше должностных лиц Харьковского городского совета, представителей обслуживающего кооператива и потребительского общества будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – добавила Сарган.

Напомним, 29 июня 2017 года Генпрокурор Юрий Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Добкина.

Его подозревают в умышленном сговоре с группой лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков Харькова нормативной стоимостью более 220 миллионов гривен.

13 июля парламент дал согласие на привлечение к ответственности Михаила Добкина.

Сам Добкин, выступая в Раде, отметил что дело против него "рассыплется в суде".

Впоследствии Печерский райсуд Киева арестовал самого Добкина и установил залог в размере 50 млн гривен. А также арестовал 2 автомобиля, 2 дома, земельный участок и винный погреб на 200 квадратов.