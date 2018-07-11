В Днепре задержали мужчину с гранатометом – он курил на остановке и привлек к себе внимание полиции

В Днепре задержали 50-летнего ранее судимого мужчину, у которого нашли завернутый в покрывало гранатомет.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Происшествие случилось 9 июля в 13:00 на улице Князя Ярослава Мудрого.

«Мужчина курил на остановке общественного транспорта, чем привлек внимание правоохранителей. При осмотре сотрудники криминальной полиции обнаружили у него РПГ-18, завернутый в покрывало. Мужчину доставили в Днепровский отдел полиции. По словам задержанного, оружие он нашел накануне и хранил без всякой цели», - отметили в полиции.

Сейчас РПГ изъяли и направили на экспертизу, открыто уголовное производство, полиция устанавливает происхождение оружия.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали группу молодых людей, которые шли по улице с тубусом от гранатомета.