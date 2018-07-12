У Холодницкого решили закрыть производство против сына Авакова и Чеботаря по делу о рюкзаках, - НАБУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывает уголовное производство в отношении сына действующего главы МВД Арсена Авакова - Александра и его экс-заместителя Сергея Чеботаря, фигурантов так называемого «дела рюкзаков».

Об этом сообщили программе «Схемы» в национальном антикоррупционном бюро.

«Согласно рапорту детектива, вчера вечером ему позвонил прокурор САП Василий Кричун и сообщил, что он вынес постановления о закрытии уголовного производства в отношении Александра Авакова и Сергея Чеботаря», - сообщили в бюро.

Относительно того, кто в конечном итоге понесет ответственность в этом уголовном производстве, то, по данным НАБУ, третий подозреваемый, представитель фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков Владимир Литвин, «по словам прокурора, признал вину в мошенничестве и подделке документов».

В Антикоррупционного бюро считают это решение непонятным и непоследовательным.

«В апреле этого года детективы НАБУ вместе с прокурорами САП приняли решение о том, что все доказательства добыты, и открыли материалы стороне защиты для ознакомления. После этого, по требованию прокуроров, детективами было подготовлено объемный реестр и обвинительный акт по всех трех подозреваемых, которые нужны только в случае направления производства в суд», - рассказали в НАБУ.

Сейчас НАБУ пытается получить копии постановлений о закрытии уголовного производства в отношении Александра Авакова и Сергея Чеботаря.

«Можем лишь констатировать, что за день до этого 10 июня в ЕРДР появилась отметка прокурора САП о возобновлении досудебного расследования по делу рюкзаков на стадии ознакомления. И уже на следующий день прокурор сообщил о закрытии дел в отношении двух ключевых подозреваемых. Со своей стороны детективы 12 июня подали в суд ходатайство об ограничении стороны защиты в сроках ознакомления с материалами дела. Прокурор САП данное ходатайство тогда не поддержал, поэтому детективы подали его самостоятельно. Сейчас это запрос не рассмотрено», - сообщили в бюро.

Напомним, что в феврале 2016 года было опубликовано видео, где экс-замглавы МВД Чеботарь договаривается с сыном Авакова о закупке рюкзаков для Нацгвардии. Задержание Александра Авакова было зафиксировано на видео и опубликовано 31 октября 2017 года. Тогда ему было предъявлено подозрение по статье 191 УК («Растрата, завладение или присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением»).

Напомним, ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что сыну главы Министерства внутренних дел Александру Авакову и бывшему замглавы МВД Сергею Чеботарю, которые фигурируют в так называемом «деле рюкзаков», грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Отметим, что ранее суд избрал сыну Авакова меру пресечения в виде личного обязательства – при этом прокуратура просила арест и залог в ₴5 миллионов. Также суд отпустил под личное обязательство фигуранта «дела рюкзаков», экс-замглавы МВД Чеботаря.

Как ранее сообщалось, суд вернул сыну Авакова паспорт и разрешил выехать из Украины.