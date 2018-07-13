На Николаевщине задержали двух браконьеров с уловом более чем на 20 тысяч гривен

В четверг, 12 июля в районе села Козырка Очаковского района Николаевской области задержали двух мужчин за браконьерство.

Об этом сообщает в Николаевском рыбоохранном патруле.

Так, во время проведения рыбоохранного рейда в 05:00 утра на акватории Бугского лимана сотрудники патруля задержали 27-летнего местного жителя, который с помощью двух месинових сетей вброд незаконно выловил восемь особей карася серебристого и 86 особей пузанка, общим весом 6 килограмм. Убытки, причиненные при этом рыбному хозяйству Украины, составили 14 тысяч 756 гривен.

Почти одновременно с данным задержанием вблизи разоблачили еще одно нарушение. Мужчина, с помощью месиновой сетки, незаконно добыл 41 особь пузанка, общим весом два килограмма, чем причинил ущерб на сумму 6 тысяч 970 гривен.

В отношении обоих правонарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по признакам ч. 4 ст. 85 КоАП, которые будут направлены в суд для принятия соответствующего решения. Незаконно добытые водные биоресурсы и орудия лова изъяты.

Напомним, что в Николаевской области, на Кинбурнской косе в ночь на 8 июля полиция и пограничники задержали двух мужчин, которые занимались браконьерским выловом креветок.