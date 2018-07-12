Фигурантам «дела Копейки» прокуратура объявила еще одно подозрение в преступлении, связанном с ремонтом коммимущества

Подозреваемому в хищении бюджетных средств депутату Николаевского городского совета Игорю Копейке, а также еще четверым фигурантам уголовного производства объявили о еще одном подозрении.

Об этом в ходе пресс-конференции руководителей правоохранительных органов, которая состоялась в четверг, 12 июля, рассказал прокурор Николаевской области Тарас Дунас.

По словам прокурора Николаевской области Тараса Дунаса, Игорю Копейке вменяют еще три эпизода уголовного преступления.

– Вчера я ему (Игоре Копейке, – прим. ПН) предъявил новое подозрение. Добавил еще три эпизода совершения преступлений, связанным с ремонтом коммунального имущества. И, как сказал процессуальный руководитель, до конца этой недели они выйдут на выполнение статьи 290 – раскрытие материалов производства и передача дела в суд, - сказал Дунас.

На уточняющий вопрос, всем ли подозреваемым по данному уголовному производству предъявлено подозрение, Дунас ответил:

- Всем членам группы, которые фигурировали в этом деле.

Как известно, 15 января 2017 года за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы «ПИК «МГБ» Вадима Фолтина и частного предпринимателя Олега Тоболина. Деньги якобы давались за решение вопроса по уголовному производству относительно подрядных фирм, которые получили деньги из бюджета, но не выполнили работы.

Напомним, что Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.

Как известно, Заводский суд арестовал Игоря Копейку сроком на два месяца на время следствия с правом внесения залога в размере 1 миллион 57 тысяч гривен. Его сына Николая суд поместил под круглосуточный домашний арест. В это же день за Игоря Копейку был внесен залог.

Также ранее сообщалось, что суд арестовал средства на 59 банковских счетах Игоря Копейки с целью обеспечения возможной конфискации.

Как сообщалось ранее, Олег Тоболин заключил сделку с прокуратурой по уголовному производству о хищении более 100 тысяч гривен с бюджета Николаевского горсовета. Согласно материалам производства, Тоболин перечислил вверенные ему департаментом ЖКХ Николаевского горсовета бюджетные деньги на ремонт ограждения кладбища в микрорайоне Терновка на другой счет. При этом для получения денег ранее подавались в ЖКХ поддельные документы. После передумал утверждать ранее подписанный с прокуратурой договор о признании виновности.