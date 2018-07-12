В деле об убийстве экс-депутата Николаевского облсовета Губанова поменяли следователей, а свидетели проходят полиграф

В уголовном производстве по факту убийства многолетнего депутата Николаевского областного совета, руководителя ОДО «Сельхозпредприятие «Гурьевка» Виктора Губанова изменили состав следственной группы.

Об этом в ходе пресс-конференции руководителей правоохранительных органов, которая состоялась в четверг, 12 июля, рассказал прокурор Николаевской области Тарас Дунас.

Как известно, преступление случилось в июне 2016 года в селе Гурьевка Новоодесского района Николаевской области. Разбойники ворвались в дом Губанова, пытали его и жену, после чего убили экс-депутата. Добычей преступников стали около 12 тысяч гривен, 300 долларов и золотые украшения.

Как рассказал Тарас Дунас, комплекс мероприятий, необходимых для расследования данного уголовного производства, «не прекращается».

– Мы применяем к лицам, которые проходят свидетелями, очевидцами, полиграф, с целью подтверждения показаний, данных ранее. Также я знаю, что начальник полиции повторно заслушал это производство, изменил следственную группу. Уверен, что наработки там есть. Как ранее отметил предыдущий начальник полиции Юрий Мороз, наработки есть. Осталось «подсобирать» доказательную базу, - отметил Дунас.

Прокурор Николаевской области также добавил, что уголовное производство «в глухой угол» не ведут, а расследование продолжается.

Напомним, в апреле 2012 года в поселке Весняное Николаевского района в частный дом экс-начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД Украины в Николаевской области, полковника милиции Виталия Куратева проникли неизвестные и, угрожая применением физического насилия, стали требовать деньги. Связав руки Куратеву и его сыну, злоумышленники завладели личным имуществом потерпевших: зарегистрированным охотничьим карабином, малокалиберной винтовкой, ювелирными изделиями и пятью мобильными телефонами. После этого злоумышленники скрылись.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в Одесской области были задержаны шестеро иностранных граждан в возрасте от 31 до 44 лет. Как выяснилось, все задержанные являются гражданами Республики Молдова.