СБУ заподозрила в госизмене экс-главу Апелляционного суда Крыма, устроившегося в Днепровский горсовет

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука в сотрудничестве с оккупантами.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Оперативники спецслужбы установили, что с 2014 года украинский чиновник способствовал стране-агрессору в обеспечении функционирования судебных органов на временно оккупированной территории полуострова», - рассказали в ведомстве.

При этом, покинув в итоге Крым, бывший судья трудоустроился в Днепровский городской совет.

«Во время санкционированных следственных действий по местам работы и жительства злоумышленника правоохранители изъяли дополнительные доказательства его причастности к незаконной аннексии Крыма», - добавили в СБУ.

Стоит отметить, что журналисты разоблачили Чернобука еще в 2016 году, однако правоохранительные органы эта информация, судя по всему, тогда не заинтересовала. Сейчас же ему сообщено подозрение в государственной измене.

Напомним, ранее полиция объявила в розыск мэра Доброполья, который подделывал документы для поездок в Крым.