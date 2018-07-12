На Николаевщине дедушка вырастил 45 кустов конопли и хранил 200 граммов марихуаны

В Вознесенском районе Николаевской области 71-летний мужчина вырастил 45 кустов конопли.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию поступила информация, что местный житель выращивает наркотические растения у себя дома. Получив разрешение суда, полицейские провели санкционированный обыск в домовладении.

«На приусадебном участке полицейские нашли 45 растений конопли, за которыми хозяин тщательно ухаживал и поливал, чтобы они быстрее росли. А в самом доме полицейские нашли уже готовый к употреблению каннабис весом около 200 граммов. По словам хозяина, коноплю он выращивал исключительно для собственного употребления. Изъятое наркозелье направили на экспертное исследование», - сообщили в полиции.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 310 Уголовного кодекса Украины («Посев или выращивание снотворного мака или конопли»), что наказывается ограничением свободы на срок до трех лет. После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности.

Напомним, что коллегия судей во главе с Кутурлановой позволила николаевским наркоторговцам выйти под залог, и через два месяца обвиняемых нашли в наркопритоне.