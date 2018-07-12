«Всю вину на себя взял третий фигурант «дела рюкзаков», - в САП объяснили, почему закрыли производство на сына Авакова

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла производство по «делу рюкзаков» в отношении двух фигурантов – Александра Авакова и Сергея Чеботаря из-за отсутствия «прямых достаточных доказательств», что эти лица «были знакомы с планом поставки именно некачественных рюкзаков». Всю вину на себя взял третий фигурант Владимир Литвин.

Об этом говорится в соответствующем постановлении за подписью прокурора САП, которое есть в распоряжении журналистов программы «Схемы», сообщает Радио Свобода.

«Умысел указанных лиц на причинение имущественного ущерба МВД Украины вне разумного сомнения не доказан, поскольку Литвином В. Я. выдвинута версия о единоличном совершении уголовного правонарушения», – говорится в документе.

Согласно постановлению, всю вину на себя взял представитель фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков Владимир Литвин. Прокуроры с этим согласились.

«Версия, которую выдвинул Литвин В. Я., может быть правдивой и исключает осведомленность Чеботаря С. И. и Авакова А. А. с его намерением поставить некачественные рюкзаки. С учетом этих показаний должны быть вновь оценены все другие доказательства в уголовном производстве. При таких обстоятельствах достаточных прямых доказательств того, что Чеботарь С. И. и Авакова А. А. были осведомлены (…) следствием не добыто и возможности их получения исчерпаны», – указано в документе.

Таким образом, говорится в постановлении САП, было принято решение – уголовное производство в части подозрения Чеботаря и Александра Авакова «закрыть в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения».

Постановление предусматривает также отмену ареста имущества Чеботаря и Авакова и возвращение им вещественных доказательств.

«Меру пресечения в виде личного обязательства считать такой, что прекратила свое существование», - говорится в постановлении, подписанном прокурором Василием Кричуном, начальником отдела САП.

Назар Холодницкий пока не ответил на вопросы журналистов, почему на постановлении о закрытии производства не указана дата, впрочем подтвердил факт закрытия производства против Александра Авакова и Сергея Чеботаря.

Напомним, 12 июля стало известно, что САП без согласования с детективами НАБУ закрывает уголовное дело против сына главы МВД Арсена Авакова — Александра и его бывшего зама Сергея Чеботаря, фигурантов «дела рюкзаков».

Как известно, в феврале 2016 года было опубликовано видео, где экс-замглавы МВД Чеботарь договаривается с сыном Авакова о закупке рюкзаков для Нацгвардии. Задержание Александра Авакова было зафиксировано на видео и опубликовано 31 октября 2017 года. Тогда ему было предъявлено подозрение по статье 191 УК («Растрата, завладение или присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением»).

Напомним, ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что сыну главы Министерства внутренних дел Александру Авакову и бывшему замглавы МВД Сергею Чеботарю, которые фигурируют в так называемом «деле рюкзаков», грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Отметим, что ранее суд избрал сыну Авакова меру пресечения в виде личного обязательства – при этом прокуратура просила арест и залог в ₴5 миллионов. Также суд отпустил под личное обязательство фигуранта «дела рюкзаков», экс-замглавы МВД Чеботаря.

Как ранее сообщалось, суд вернул сыну Авакова паспорт и разрешил выехать из Украины.