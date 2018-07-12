Нацполиция задержала группировку, занимавшуюся подделкой госдокументов

Группировку, занимавшуюся подделкой документов государственного образца, задержали сотрудники Национальной полиции. Как сообщил начальник департамента уголовного розыска Сергей Тихонов, расследование дела полиция начала в феврале 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам Тихонова, злоумышленники размещали объявления в сети Интернет с контактными номерами телефонов, предлагая свои услуги.

Каждый участник преступной группы занимался четко определенным делом - один принимал звонки от потенциальных клиентов. После получения на банковскую карточку задатка, клиенты передавали через мессенджеры свои данные для документов.

Эта информация передавалась другим участникам группы, которые с помощью специальных станков изготавливали поддельные документы со специальными голографическими элементами защиты. Другие участники отправляли почтой «клиентский заказ».

Известно, что станки для изготовления документов были привезены с одного из госучреждений Луганской области. Преступники постоянно меняли свои номера телефонов и контактные данные, иногда даже использовали женские имена.

Полиция установила свыше тысячи заказов на сумму более чем 8 миллионов гривен, но правоохранители имеют основания считать, что заказов было значительно больше, расследование продолжается.

По данным правоохранителей, эти документы использовались другими преступными группировками, а также для продажи товаров и легализации похищенного автотранспорта. Всем пятерым участникам преступной группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Запорожье мошенники, представляясь прокуратурой, вымогали у предпринимателей деньги на «благотворительность».