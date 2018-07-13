Львовский вуз «не нашел» сексизмов в докладе профессора, который сравнил женщин с кошками

Этическая комиссия Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого проанализировала доклад профессора Ростислава Белобровки и пришла к выводу, что в нем нет сексистских высказываний.

Об этом сообщил ректор вуза Борис Зименковский, сообщает сайт «Повага».

На вопрос журналистки, почему этическая комиссия приняла именно такое решение, он ответил: «Потому что это этическая комиссия».

История с Ростиславом Белобровкой случилась в конце апреля. Именно тогда во Львовском медуниверситете проходила международная конференция «Сознание, мозг, язык: актуальные проблемы и междисциплинарные достижения». Событие собрало 70 ученых из Украины, США и Польши. На конференции было предусмотрено выступление профессора Белобровки. В университете он занимает должность заведующего кафедрой психиатрии, психологии и сексологии.

Тема доклада была «Психологические различия между мужчиной и женщиной». Вот несколько мыслей профессора по этому поводу, которые приведены в печатной версии его доклада: «Открывать что-то женщине не нужно от природы. А открывать, проникать куда-то – это чисто мужское дело. Ведь на проникновении куда-то, в что-то крутится вся мужская жизнь»... «задача, основное призвание женщины – это воспроизведение, то есть репродукция ...»; «Мужчина прощает и забывает, женщина прощает, но не забывает. Это качество роднит женщин с кошками».

Такие тезисы сразу же вызвали волну возмущения в интернете. Кроме того, что эти высказывания являются недопустимыми, активисты называли их еще и псевдонаучными.

- Там встречаются такие типичные фразы, как «ученые доказали», нет ни одной конкретной ссылки, что же именно ученые доказали. Встречаются ссылки на художественную литературу. Нет ссылок на конкретные части текста, на источники в самой литературе. То есть написан некий текст, после него есть ссылки, но они между собой никак не связаны, нельзя понять, что и откуда было взято. Такого типа высказывания – это нечто несовместимое с профессией, - говорит ученый Юрий Халавка о докладе профессора.

В университете на такие упреки ответили тем, что доклад представлен ​​в сокращенном виде – на двух листах. В оригинальном тексте, уверяли в вузе, есть все необходимые ссылки и обоснования.

Сам профессор Белобровка на скандал отреагировал эмоционально. Заявлял, что его имя запятнали, потому что за это заплатили. Мол, никого не обижал – его слова просто вырвали из контекста. Более того, это было даже не его личное мнение, а собранные воедино высказывания различных исследователей.

Не увидели оснований обвинять профессора в сексизме и его бывшие студентки, которые не захотели называться. Рассказали, что во время лекций профессор вел себя очень интеллигентно и вежливо. Впрочем, добавили, что у него специфический юмор, мол, обычным людям трудно правильно понять психиатров.

Активной была позиция Министерства здравоохранения. Сначала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сказала, что Минздрав рекомендует Министерству образования проверить докторскую диссертацию Ростислава Белобровки и в случае обнаружения псевдонауки или дискриминационных утверждений – лишить его ученого звания.

Впоследствии Минздрав направил ректору медуниверситета письма с рекомендацией рассмотреть вопрос о дальнейшем пребывании Белобровки в должности заведующего кафедрой. Позже медуниверситет отреагировал на ситуацию с профессором – в ней должна была разбираться этическая комиссия вуза.

Напомним, что ранее Президент Украины назначил стипендию имени Тараса Шевченко ученице николаевской школы.