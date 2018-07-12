В Николаеве оперативник уголовного розыска устроил в гараже нарколабораторию и «варил» амфетамин

В Николаеве пресекли деятельность преступной группы наркоторговцев во главе с сотрудником полиции - 26-летним лейтенантом, оперуполномоченным уголовного розыска одного из отделов полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Задержание проводили сотрудники Николаевского управления департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины, следователи Следственного управления Главного управления Нацполиции в области с привлечением бойцов роты полиции особого назначения.

Оперативник выступил организатором преступной группы, в которую он вовлек двух местных жителей возрастом 28 и 35 лет. Они занимались незаконным производством, изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой и сбытом амфетамина на территории Николаева. Все члены организованной преступной группы задержаны.

«Злоумышленники организовали в гараже нарколабораторию, где изготавливали амфетамин, а затем сбывали местным жителям. Задокументировано 10 эпизодов их преступной деятельности. Провели 7 обысков, в ходе которых у участников группы изъято около 50 граммов наркотиков, деньги, полученные преступным путем, банковские карты для расчетов, мобильные телефоны, черновые записи, ингредиенты и оборудование для изготовления амфетамина. Розничная цена амфетамина составляет 500 гривен за грамм», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что коллегия судей во главе с Кутурлановой позволила николаевским наркоторговцам выйти под залог, и через два месяца обвиняемых нашли в наркопритоне.

Отметим, что за последние два года почти все задержания группировок наркоторговцев на счету управления внутренней безопасности, а не управления борьбы с наркопреступностью. В феврале в Николаеве накрыли лабораторию по варке метамфетамина. Ранее в Николаеве на торговле наркотиками задержали офицера полиции.