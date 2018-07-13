«Обсуждали антикоррупционный суд»: Глава НАБУ Сытник ездил ночью домой к Порошенко

Директор НАБУ Артем Сытник посещал дом, в котором живет президент Петр Порошенко в Козине.

Об этом сообщается в программе «Схемы».

Встреча состоялась поздно вечером 26 апреля. В это же время у ворот резиденции были зафиксированы машины, которыми пользуется депутат Александр Грановский.

Журналисты сняли, как авто с номерными знаками, которые использует Грановский, и авто, которым пользуется Сытник, стояли у дома Порошенко в Козине поздно вечером 26 апреля - и одновременно выехали оттуда.

Директор НАБУ подтвердил, что был дома у президента. Он сказал, что несколько месяцев назад дважды бывал дома у Порошенко.

По его словам, встреча была тет-а-тет и касалась вопроса антикоррупционного суда, в частности, об участии международных экспертов в компетенции этого суда.

Сытник считает, что эта встреча не была тайной. Говорит, чтобы о ней не стало известно, достаточно было изменить номер автомобиля

Директор НАБУ заявил, что в тот вечер разговаривал только с президентом, а с Грановским, которого называют «куратором» президента в судах и прокуратуре, не виделся и не общался.

Напомним, ранее глава НАБУ Сытник обвинил руководителя САП Холодницкого в давлении на его ведомство.