«Связали фермера и украли сейф»: На Николаевищине полицейские разыскивают злоумышленников, совершивших разбойное нападение

Ночью в пятницу, 13 июля, в Баштанском районе Николаевской области неизвестные совершили разбойное нападение на фермера в его доме.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Около 4:00 утра в Баштанский отдела полиции поступило сообщение от 24-летнего жителя одного из сел района о том, что около 2:00 часов ночи в дом его родителей в селе Новоалександровка проникли четверо неизвестных, лица которых были скрыты масками.

Нанеся телесные повреждения заявителю и его жене и связав их, нападавшие отобрали у мужчины сейф с денежными средствами и охотничьим ружьем, после чего скрылись.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 3 статьи 187 Уголовного Кодекса Украины («Разбой»), что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители разыскивают нападавших и принимают меры для их задержания.

«Полиция обращается с просьбой к гражданам помочь в раскрытии указанного преступления и полезную для следствия информацию предоставлять в Баштанский отдел полиции по адресу: г. Баштанка, ул. Семена Бойченко, 5, (05158) 2-71-56, или 102», - добавили в ведомстве.

Напомним, что на Николаевщине мужчина заметил злоумышленника во дворе соседа и задержал с товарищем до приезда полиции.