Полиция изъяла у жителя Николаевщины 30 кустов конопли, которые тот выращивал на пасеке

В Вознесенском районе Николаевщины полиция изъяла у местного жителя 30 кустов конопли.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию сообщили, что местный житель выращивает наркотики по месту жительства. Получив разрешение суда, полицейские провели санкционированный обыск в домовладении мужчины.

«На приусадебном участке 49-летнего мужчины, между ульев, полицейские нашли 30 растений конопли. А в самом доме полицейские нашли уже готовый к употреблению каннабис весом около 500 граммов. По словам хозяина, наркотики он выращивал исключительно для собственного употребления», - сообщили в полиции.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 310 Уголовного кодекса Украины («Посев или выращивание снотворного мака или конопли»). После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине дедушка вырастил 45 кустов конопли.