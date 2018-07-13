Почти каждому седьмому украинцу не хватает денег на еду, - опрос

Семи процентам респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС) хватает денег на все желаемое, а 13,7% - не хватает даже на еду.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентов просили выбрать одно из перечисленных утверждений, наиболее отвечающее финансовому положению их семьи.

44,6% ответили, что им хватает денег на еду, но покупать одежду уже тяжело, 30% - хватает денег на еду, одежду и удается кое-что копить, 13,7% - не хватает денег даже на еду, 7% - хватает, чтобы покупать все, что угодно, 6,5% могут позволить себе покупать некоторые ценные вещи, 1,6% затруднились ответить.

На вопрос о том, как по мнению опрошенных будет жить их семья через год 33,5% ответили, что так же, как и сейчас.

4,4% считают, что через год будут жить намного лучше, 23,1% - немного лучше, 12,7% - немного хуже, 5,2% - намного хуже, а 21,1% затруднились ответить.

Опрос проводился с 18 по 30 мая. Методом личного интервью были опрошены 2 025 совершеннолетних респондентов из 108 населенных пунктов всех областей (в Донецкой и Луганской областях исследование проводилось только на подконтрольных украинским властям территориях, а в аннексированном Россией Крыму не проводилось вообще). Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, ранее сообщалось, что 7% украинцев готовы в течение полугода выехать из Украины.